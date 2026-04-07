Новый автозавод планируют построить в Нижнем Новгороде к 2034 году

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода планируют построить новое автомобилестроительное производство. Документацию по планировке и межеванию территории улицы Новополевая уже вынесли на общественные обсуждения. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города.
Заказчиком выступает ООО «Вершина». Площадь участка под будущее производство составляет около девяти гектаров. Согласно проекту, здесь предусмотрены реконструкция самой улицы Новополевая (ее хотят довести до параметров магистральной улицы городского значения с регулируемым движением), строительство въездов и внутренних проездов, тротуаров, парковок, а также прокладка инженерных коммуникаций. Кроме того, проект включает устройство ливневок и благоустройство территории.
Строительство планируется вести в одну очередь, но поэтапно. Максимальный срок реализации всех работ — до 2033 года включительно.
Общественные обсуждения проходят с 1 по 10 апреля. Участвовать в обсуждениях могут все желающие, но для этого потребуется пройти идентификацию.