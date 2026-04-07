В Калининграде открыли обновлённый мемориал на Комсомольской

«Каждое 9 апреля и 9 мая мы приходим к памятникам и чтим тех, кто подарил нам наш город. В школах проходят уроки, где вспоминают события тех лет и имена героев», — напомнила о значении памятных дат для калининградцев глава городской администрации Елена Дятлова и добавила, что в год 80-летия Калининградской области в городе приводят в порядок мемориалы и братские могилы.