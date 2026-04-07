В Богородском районе Москвы построят новый дом

Для жителей предусмотрена развитая инфраструктура в шаговой доступности.

Новый многоквартирный дом появится на востоке Москвы в Богородском районе в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Новостройку по программе реновации возведут по адресу: улица Ивантеевская, земельный участок 2/2. Многоквартирный дом предельной площадью 22 тысячи квадратных метров будет находиться вблизи детских садов, школ и лесополосы парка «Лосиный Остров».

Рядом выполнят комплексное благоустройство, организуют комфортное дворовое пространство — удобное и безопасное для детей и взрослых, в том числе маломобильных граждан. Для жителей предусмотрены энергоэффективные технологии, безбарьерная среда, а также развитая инфраструктура в шаговой доступности — от спортивных площадок до зон тихого отдыха на свежем воздухе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.