Какой сегодня праздник: День российской анимации

День российской анимации — российский официальный памятный день, который отмечается ежегодно 8 апреля. Праздник был учрежден в 2022 году. Дата выбрана в честь 110‑летия с момента премьеры первого российского анимационного фильма.8 апреля 1912 года публике впервые показали отечественную анимационную ленту «Прекрасная Люканида, или Война рогачей и усачей». Ее создал кинорежиссер и ученый‑энтомолог Владислав Старевич, применивший методы кукольной анимации. В качестве прототипов героев выступили экспонаты из личной коллекции насекомых режиссера. Фильм поразил зрителей: многие были уверены, что видят натурные съемки дрессированных насекомых, а не кукольную анимацию. Американский аниматор Уолт Дисней позже признавал, что Старевич значительно опередил свое время. В 1936 году была основана киностудия «Союзмультфильм», выпустившая десятки культовых мультфильмов: «Ну, погоди!», «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Трое из Простоквашино» и т.д.
День сброса зимней шкурки — это неофициальный, шутливый праздник, который отмечается 8 апреля. Название отсылает к поведению животных, которые весной линяют — сбрасывают зимнюю шерсть, готовясь к теплому сезону. В переносном смысле праздник призывает людей сменить зимний гардероб на более легкий, перебрать вещи в шкафу, навести порядок в одежде и аксессуарах и избавиться от ненужного и освободить место для нового. По сути, это повод символически «обновиться» вместе с природой: стать «легче», свободнее и счастливее с приходом весны.
Сегодня День рисования птиц. Праздник берёт начало в 1943 году в Великобритании, во время Второй мировой войны. Его история связана с историей семилетней девочки Дори Купер и ее дяди, который лежал в госпитале после ранения. Дори навещала дядю в госпитале и, желая отвлечь его от тяжелых мыслей, попросила нарисовать ей птичку. Дядя выполнил просьбу: он увидел в окно малиновку и изобразил ее на бумаге. Дори пообещала повесить рисунок у себя в комнате — это очень обрадовало раненого солдата. Трогательная сцена подняла настроение и другим раненым в палате, и вскоре они тоже начали рисовать птиц для девочки. Через несколько месяцев стены госпиталя были украшены множеством рисунков самых разных пернатых. Через три года Дори трагически погибла. На ее похоронах гроб был заполнен рисунками птиц — их нарисовали в память о девочке солдаты, врачи и медсестры госпиталя. Со временем день рождения Дори (8 апреля) превратился в День рисования птиц, который распространился по всему миру.