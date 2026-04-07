Какой сегодня праздник: День российской анимации

Сегодня День рисования птиц. Праздник берёт начало в 1943 году в Великобритании, во время Второй мировой войны. Его история связана с историей семилетней девочки Дори Купер и ее дяди, который лежал в госпитале после ранения. Дори навещала дядю в госпитале и, желая отвлечь его от тяжелых мыслей, попросила нарисовать ей птичку. Дядя выполнил просьбу: он увидел в окно малиновку и изобразил ее на бумаге. Дори пообещала повесить рисунок у себя в комнате — это очень обрадовало раненого солдата. Трогательная сцена подняла настроение и другим раненым в палате, и вскоре они тоже начали рисовать птиц для девочки. Через несколько месяцев стены госпиталя были украшены множеством рисунков самых разных пернатых. Через три года Дори трагически погибла. На ее похоронах гроб был заполнен рисунками птиц — их нарисовали в память о девочке солдаты, врачи и медсестры госпиталя. Со временем день рождения Дори (8 апреля) превратился в День рисования птиц, который распространился по всему миру.