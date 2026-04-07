В Воронежском заповеднике рыжие полевки готовят норы к весне

Пока лесные тропы еще укрыты мартовским снегом, рыжие полевки уже начали активную подготовку к сезону размножения. В Воронежском заповеднике 7 апреля рассказали, что в это время зверьки заняты «генеральной уборкой». Они методично выносят из своих убежищ старую траву и подстилку. Такая суета — важная санитарная мера. Обновляя гнездо, грызуны избавляются от накопившихся за зиму эктопаразитов, создавая безопасные условия для будущего потомства, которое появится уже через три недели после схода снега.
Особенности «квартирного вопроса» полевок напрямую зависят от ландшафта. Обладая скромными способностями к рытью, эти грызуны проявляют недюжинную смекалку в использовании природного рельефа и обживают пустоты в трухлявых пнях, лабиринты вывороченных корней и плотные кучи валежника. В этих естественных крепостях они выводят до четырех пометов в год и прокладывают сеть кормовых ходов в лесной подстилке, где устраивают временные гнезда и прячут запасы.
Сюрпризом для исследователей стали обнажившиеся после таяния снега тоннели, часть из которых оказалась плотно забита землей. Ученые объясняют этот феномен «подснежным строительством». Когда полевки расширяли свои подземные кладовые, доверху набитые желудями, лишний грунт им приходилось выносить в снежные пустоты. В результате на земле остался причудливый отпечаток зимней активности — застывшая сетка ходов, которая помогла сотрудникам заповедника в деталях восстановить маршруты и быт зверьков в долгие холодные месяцы.