В Воронежском заповеднике рыжие полевки готовят норы к весне

Пока лесные тропы еще укрыты мартовским снегом, рыжие полевки уже начали активную подготовку к сезону размножения. В Воронежском заповеднике 7 апреля рассказали, что в это время зверьки заняты «генеральной уборкой». Они методично выносят из своих убежищ старую траву и подстилку. Такая суета — важная санитарная мера. Обновляя гнездо, грызуны избавляются от накопившихся за зиму эктопаразитов, создавая безопасные условия для будущего потомства, которое появится уже через три недели после схода снега.