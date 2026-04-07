Масштабную травлю крыс начнут в Петербурге с 8 апреля

Операция по уничтожению грызунов продлится по 31 мая.

Источник: Комсомольская правда

С 8 апреля в Петербурге и Ленобласти начнется усиленная кампания по борьбе с грызунами. Постановление об этом подписано главным санитарным врачом региона Натальей Башкетовой. Планируется, что травля крыс будет проводиться до 31 мая.

В рамках кампании городские власти, юридические лица и индивидуальные предприниматели проведут обработку помещений, находящихся в их ведении.

— Обработку должны выполнить лицензированные организации, а после этого необходимо проконтролировать эффективность проведенных мероприятий. Результаты работы нужно представить в Роспотребнадзор до 10 июня. Наталья Башкетова взяла на себя контроль за выполнением требований, — сказано в постановлении.

Напомним, ранее Жилкомитет Петербурга признал, что 20 процентов жилых домов заселены крысами. В Северной столице начали мыть мусорные площадки и заменять баки на закрытые, чтобы бороться с грызунами.