Масштабную травлю крыс начнут в Петербурге с 8 апреля

С 8 апреля в Петербурге и Ленобласти начнется усиленная кампания по борьбе с грызунами. Постановление об этом подписано главным санитарным врачом региона Натальей Башкетовой. Планируется, что травля крыс будет проводиться до 31 мая.
В рамках кампании городские власти, юридические лица и индивидуальные предприниматели проведут обработку помещений, находящихся в их ведении.
— Обработку должны выполнить лицензированные организации, а после этого необходимо проконтролировать эффективность проведенных мероприятий. Результаты работы нужно представить в Роспотребнадзор до 10 июня. Наталья Башкетова взяла на себя контроль за выполнением требований, — сказано в постановлении.
Напомним, ранее Жилкомитет Петербурга признал, что 20 процентов жилых домов заселены крысами. В Северной столице начали мыть мусорные площадки и заменять баки на закрытые, чтобы бороться с грызунами.