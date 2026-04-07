В Ростовской области благоустроено 686 общественных пространств. За пять лет в регионе благоустроено 686 общественных зон и 56 дворов. На 260 территориях установлены детские игровые комплексы и спортивные площадки, что позволило создать функциональные пространства для отдыха, физической активности и общения жителей.
Помимо реконструкции существующих объектов, создаются и совершенно новые локации, например, экопарк «Первая миля» на территории ростовского зоопарка. Ранее это был заброшенный пустырь, а сегодня популярное место для семейного отдыха и занятий спортом в гармонии с природой.
«Новые пространства меняют качество жизни местных жителей: кто-то начинает заниматься спортом и совершенствовать свои навыки на новых спортивных площадках, где-то получают развитие шахматные клубы под открытым небом, а местные кружки самодеятельности получают возможность выступать на большой сцене, обустроенной при благоустройстве парка», — рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Ашот Хбликян.
Важным элементом реализации проекта является общественный контроль на всех этапах: от выбора территории и обсуждения концепции до проверки качества работ и последующей эксплуатации объектов. При принятии решений учитывается мнение жителей и историческая значимость места.
Каждый объект проходит регулярный мониторинг состояния. Подрядчики обязаны гарантировать сохранность покрытий и зелёных насаждений не менее трёх лет. В муниципальных бюджетах заложены средства на последующее содержание парков и скверов.
«Контроль качества и сроков реализации: от подготовки грунта до полной сдачи объекта и даже проверки после зимы», — подчеркнул Ашот Хбликян.
Работа по формированию комфортной городской среды ведётся в масштабах всей страны по проекту и партийной народной программе.
Важно, что сами жители имеют возможность вносить свои программы и предложения. До 2030 года должно быть благоустроено не менее 30 тыс. общественных пространств по всей России, чтобы сделать города и посёлки ещё более удобными для жизни.