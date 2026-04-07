Нижегородское Управление ГОЧС: наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей

внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах; очистить придомовую территорию от снега, мусора; прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придомовой территории, от снега, льда, мусора; подготовить набор необходимых вещей на случай, если дом окажется отрезанным; заранее продумать, как и куда переместить домашних животных и скот; домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места; во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможности, необходимо привязать их; емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив возможность опрокидывания; детей, пожилых людей и больных на время паводка лучше отвезти в безопасные места; предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по возможности), ведра, лопаты и т. д.