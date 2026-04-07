Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Направление главной дороги изменили на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя

Автомобилистам следует ознакомиться со схемой дорожного движения.

Источник: Живем в Нижнем

С 7 апреля в Нижнем Новгороде на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя изменилось направление главной дороги. Об этом предупредили в городской администрации.

Преимущество в движении теперь имеют автомобили, которые едут по улице Гоголя в прямом направлении. Соответственно, водители транспорта, двигающегося по улице Нижегородской, должны уступить дорогу. Прежнюю схема движения вводили из-за ремонтных работ на близлежащих улицах.

«Рекомендуем автомобилистам быть внимательными при проезде перекрестка и заранее ознакомиться со схемой дорожного движения на данном участке улиц», — отметили в мэрии.

Ранее мы писали, что мост через реку Леметь в Кулебаках закрыли из-за паводка.