Направление главной дороги изменили на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя

С 7 апреля в Нижнем Новгороде на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя изменилось направление главной дороги. Об этом предупредили в городской администрации.
Преимущество в движении теперь имеют автомобили, которые едут по улице Гоголя в прямом направлении. Соответственно, водители транспорта, двигающегося по улице Нижегородской, должны уступить дорогу. Прежнюю схема движения вводили из-за ремонтных работ на близлежащих улицах.
«Рекомендуем автомобилистам быть внимательными при проезде перекрестка и заранее ознакомиться со схемой дорожного движения на данном участке улиц», — отметили в мэрии.
