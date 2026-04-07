Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МАХ появилась лента рекомендаций каналов: подробности

Пользователи МАХ теперь могут создать ленту рекомендаций каналов.

Источник: Комсомольская правда

Теперь пользователям национального мессенджера MAX стала доступна лента рекомендаций каналов. Об этом сообщили разработчики приложения.

«Познакомиться с популярными авторами и собрать любимые каналы можно в одном месте — новой папке “Каналы” в национальном мессенджере. Для доступа к ленте рекомендаций необходимо обновить приложение», — говорится в сообщении.

Уточнялось, что папка «Каналы» расположена в правой верхней части экрана — в разделе «Чаты» мессенджера. При этом пользователи смогут увидеть в папке ленту рекомендаций, прочитать описание каналов и подписаться на понравившиеся, нажав на «+».

По словам разработчиков, если человек подписан на более чем 20 каналов, то в папке отобразятся те из них, на которые он подписан.

Отмечалось, что на начало апреля количество приватных и публичных каналов в MAX достигло 4,7 млн, в том числе каналы СМИ, популярных блогеров и лидеров мнений. Общее количество подписок на каналы превысило 245 миллионов.

Новости сайта KP.RU также можно читать в канале в мессенджере MAX.

Ранее сообщалось, что 7 апреля на Международной космической станции (МКС) начала работать национальная платформа MАХ. С МКС на Землю уже отправлено свыше одной тысячи сообщений.