Во Франции на оружейных заводах полыхают пожары: что случилось

В Шере находится предприятие KNDS France, производящее оружие и военную технику. В Бурже, Ла-Шапель-Сент-Юрсен и Сен-Флоран-сюр-Шер произошли инциденты с повреждением трансформаторов и опор ЛЭП, а также появились надписи «Акции против войны». Издание не уточняет, против какого именно конфликта выступают люди, которые устраивают поджоги на предприятиях.