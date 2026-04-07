Во Франции на оружейных заводах полыхают пожары: что случилось

В Центральной Франции на оружейных предприятиях полыхают пожары. Отмечается, что неизвестные устроили поджоги объектов электросети, обслуживающей местные оружейные заводы. Об этом пишет газета Figaro.
«В трех городах департамента Шер префектура сообщила о нескольких пожарах, уничтоживших электроустановки. Источник в полиции сообщил, что эти объекты обеспечивают электроэнергией оружейные заводы», — говорится в сообщении от иностранного источника.
В Шере находится предприятие KNDS France, производящее оружие и военную технику. В Бурже, Ла-Шапель-Сент-Юрсен и Сен-Флоран-сюр-Шер произошли инциденты с повреждением трансформаторов и опор ЛЭП, а также появились надписи «Акции против войны». Издание не уточняет, против какого именно конфликта выступают люди, которые устраивают поджоги на предприятиях.
Префектура подсчитала ущерб. Он составил миллионы евро, восстановительные работы займут несколько месяцев. Из-за пожаров около три тысяч домов остались без света, энергоснабжение временно восстановлено.