Россиянин через суд получил выплаты по десяткам страховок: эксперт рассказал, будет ли работать такая схема

Россиянин Виктор из Курска смог получить компенсацию сразу по десяткам договорам страхования жизни. Член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор Алексей Старченко рассказал KP.RU, как этот случай может повлиять на судебную практику и систему страхования в России.
«Раньше считалось как правилом, что если человек застрахован в нескольких компаниях, то одна выплачивает, а остальные нет. Теперь Верховный суд изменил эту практику. Конечно, каких-то изменений в системе страхования ожидать стоит. Не исключено, что таких людей будут выявлять и каким-то образом повышать им тарифы на страхование. Внести их в черные списки не смогут», — пояснил специалист.
Мужчина заключил десятки договоров с разными страховыми и шесть лет добивался выплат. Сумма страховки во всех компаниях была около 20 миллионов рублей. Верховный суд постановил, что отказать в выплате нельзя, даже если компенсация уже получена в другой компании.
Старченко отметил, что в этом вопросе много юридических нюансов, и подобная практика вряд ли станет массовой, поскольку россияне обычно равнодушно относятся к страхованию. Он подчеркнул, что случай Виктора исключителен, а заключать несколько договоров жизни не всегда выгодно.
Ранее россиянам разъяснили, что туристическая страховка во время поездки покрывает лечение и срочную стоматологию.