Медсестру из Дзержинска осудят за фиктивные больничные за деньги

По версии следствия, в 2024 году медсестра из поликлиники Дзержинска, движимая корыстью, использовала учетную запись и электронную подпись одного из врачей. Через них она внесла в Единую государственную систему здравоохранения ложные данные об открытии больничных. При этом люди, на которых оформлялись листки нетрудоспособности, на самом деле были здоровы и даже не переступали порог медучреждения.