Медсестру из Дзержинска осудят за фиктивные больничные за деньги

В Дзержинске перед судом предстанет сотрудница городской поликлиники. Ее обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой компьютерной информации. Подробнее об этом рассказали в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, в 2024 году медсестра из поликлиники Дзержинска, движимая корыстью, использовала учетную запись и электронную подпись одного из врачей. Через них она внесла в Единую государственную систему здравоохранения ложные данные об открытии больничных. При этом люди, на которых оформлялись листки нетрудоспособности, на самом деле были здоровы и даже не переступали порог медучреждения.
Из-за действий медсестры компьютерные данные были изменены, а целостность информационной системы оказалась нарушена. Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело передали в суд. Теперь женщине грозит ответственность за незаконный доступ к охраняемой компьютерной информации.