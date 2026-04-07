В городе Кукморе в Татарстане прошел Фестиваль птиц

Традиционный Фестиваль птиц состоялся 4 апреля на Комсомольской площади в Кукморе Республики Татарстан, сообщили в исполнительном комитете города. Сохранение биоразнообразия нашей природы — цель национального проекта «Экологическое благополучие».
В ходе праздника прошел конкурс по изготовлению скворечников. В нем приняли участие школьники и воспитанники детских садов. Ребята представили более 300 домиков для птиц разных форм, размеров и конструкций. Жюри, оценивая работы участников, учитывало три критерия: красоту скворечников, изготовление детскими руками, а также навыки учеников в их разборке и сборке.
Также на фестивале проводили мастер-классы по изготовлению скворечников. Под руководством опытных наставников дети и их родители учились правильно подбирать материалы, вырезать детали, собирать и декорировать домики для пернатых. Помимо развития мелкой моторики и пространственного мышления, мероприятие дало знания о том, как создать безопасное жилище для птиц.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.