В Госдуме рассказали, кому положена бесплатная замена счётчиков воды

Замена водяных счётчиков обычно лежит на плечах собственников жилья. Однако в некоторых случаях её можно получить бесплатно. Об этом сообщил RT депутат Каплан Панеш.
Парламентарий рассказал, что механизм льгот зависит от возраста прибора, статуса владельца и региональных программ. По общим правилам платить приходится самому, но закон делает исключения.
Депутат отметил, что бесплатная замена положена, если счётчик сломался в течение гарантийного срока, который обычно составляет от 3 до 6 лет. В таком случае расходы несёт продавец или производитель. Если прибор установили за бюджетные деньги во время капремонта, то повторную замену может оплатить управляющая компания. Также на бесплатную замену имеют право ветераны, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи.
Срок службы счётчика холодной воды обычно 12 лет, горячей — 6 лет. При необходимости замены нужно сначала обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Специалисты назначат дату работ, а новый прибор гражданин должен купить заранее. Если же подошёл срок поверки, обращаться следует в водоканал или единый расчётный центр.
Важно напомнить, что в последнее время аферисты начали активно использовать городские телефонные номера для обмана граждан. По одной из схем, они предлагают доверчивым людям якобы бесплатную замену счетчиков. Об этом пишет Life.ru.