В Литве эксгумировали тела советских солдат для перезахоронения

Весной прошлого года поисковые отряды обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области массовое захоронение мирных жителей, убитых нацистскими войсками во время Великой Отечественной войны. По архивным данным, в конце 1941 года в бывшем монастыре находилось до 300 душевно больных женщин. Фашистские документы сообщают, что уход осуществляли одна медсестра и смотрительница, запасы еды и медикаментов почти иссякли, а больных считали «опасными» из-за возможных инфекций.