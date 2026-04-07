В Литве эксгумировали тела советских солдат для перезахоронения

В литовском городе Шяуляй выкопали останки 26 советских солдат, похороненных во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает LRT.
Археологи обнаружили захоронение рядом с кафедральным собором Святых апостолов Петра и Павла. Археолог Рокас Краняускас отметил, что в земле осталось примерно половина тел, которые планируется эксгумировать на следующей неделе.
Журналисты уточнили, что останки будут перезахоронены на кладбище в Гинукай, где уже находится массовое захоронение советских солдат, говорится в материале.
