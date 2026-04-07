В Тюмени впервые пройдет акция «Тот. Язык»

Акция «Тот. Язык» впервые состоится в Тюмени 18 апреля во время «Тотального диктанта», сообщили в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), который станет одной из площадок мероприятия. Организация таких событий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Старт проекту «Тот. Язык» был дан в 2024 году. А уже в 2025-м акцию реализовали на 22 языках. В Год единства народов России число языков планируют увеличить. Так, в Тюмени во время «Тотального диктанта» текст будет воспроизводиться на татарском и сибирско-татарском.
Уточним, что одной из площадок проведения акции станет Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ. Диктовать текст будет преподаватель сибирско-татарского языка Максим Сагидуллин. Он является кандидатом филологических наук, автором «Грамматики сибирско-татарского языка» и 80 работ по этнической истории, языку, литературе, культуре сибирских татар.
