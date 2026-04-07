В Тюмени впервые пройдет акция «Тот. Язык»

Старт проекту «Тот. Язык» был дан в 2024 году. А уже в 2025-м акцию реализовали на 22 языках. В Год единства народов России число языков планируют увеличить. Так, в Тюмени во время «Тотального диктанта» текст будет воспроизводиться на татарском и сибирско-татарском.