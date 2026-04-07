В Ульяновской области отремонтируют дороги к храмам

Участки дорог, ведущих к православным храмам, обновят в Ульяновской области в 2026 году, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы проведут в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Общая протяженность объектов — более 13 км. В Вешкаймском районе отремонтируют 5,8 км дороги от села Вешкайма до райцентра. По этому маршруту туристы ездят в Борисоглебский храм. В Инзенском районе обновят более 2,6 км дороги у села Пятино, где расположена Церковь Троицы Живоначальной — объект культурного наследия, заложенный в 1823 году матерью декабриста Анненкова. В Павловском районе отремонтируют более 4,8 км дороги у села Шалкино, ведущей к храму Николая Чудотворца в селе Илюшкино.
На всех участках уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроят съезды, примыкания и автопавильоны. Также специалисты нанесут разметку и установят знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.