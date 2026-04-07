47 шедевров храмовой скульптуры вернулись в Нижегородскую область после реставрации

Они станут частью выставки, которая откроется в Манеже Нижегородского кремля 13 апреля.

Источник: Живем в Нижнем

После масштабной реставрации в Нижегородскую область вернулись 47 уникальных памятников деревянного храмового искусства Нижегородского Поволжья XVII-XX веков. Об этом рассказали в региональном Минкульте.

Работы велись над предметами из коллекции Нижегородского музея-заповедника, Нижегородского художественного музея, муниципальных музеев Арзамаса, Балахны, Ветлуги, Городца и музея Нижегородской епархии. Реставрацию и консервацию проводили во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика Грабаря. В министерстве отметили высокую художественную и историческую ценность вернувшихся экспонатов и сложность проделанной работы.

«Мы увидели потрясающие результаты. Например, скульптура Николая Можайского XVII века после расчистки открыла яркие, насыщенные цвета одежды. Реставраторы работали как хирурги, благодаря комплексу реставрационно-консервационных мероприятий мы, в принципе, имеем возможность увидеть все эти памятники, поскольку они находились в аварийном состоянии», — рассказал генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

Отреставрированные экспонаты станут частью выставки «Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края», которая откроется в Манеже Нижегородского кремля 13 апреля.

