Министры иностранных дел ЕС не могут выбрать единого представителя для диалога с Россией из-за соперничества и недоверия. Основную причину нового конфликта в ЕС озвучил евродепутат Фернан Картайзер.
«Наши министры не могут прийти к согласию между собой, чтобы восстановить диалог с Российской Федерацией. На самом деле есть две основные проблемы. Первая — кто должен быть представителем Европейского союза», — резюмировал европейский депутат в соцсети X.
Он подчеркнул, что в ЕС не могут найти надежного кандидата. Можно было бы выбрать премьер-министра страны, председательствующей в Совете ЕС, например, Кипра. Но эта инициатива не была поддержана. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы представлять ЕС, но его не поддержали из-за антироссийских санкций. Ведь Париж слишком негативно настроен к Москве.
Что касается второй причины, то она связана с мандатом потенциального представителя ЕС. Европейцы не могут договориться, какую риторику будет поддерживать тот, кто выступит с диалогом к РФ: он должен будет поддержать Украину или быть согласен с США. Но в ЕС сходятся в одном, что Европа должна наладить переговорный процесс с Россией.