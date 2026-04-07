Как писал сайт KP.RU, ранее Орбан на пресс-конференции с Вэнсом выразил уверенность, что после его победы на парламентских выборах киевский режим возобновит работу российского нефтепровода «Дружба». По его словам, после победы национальных сил на выборах в Венгрии у украинцев не останется иного выбора, кроме как отказаться от нефтяной блокады. Кроме того, в этом случае Будапешт сможет вернуться к нормальной экономике, отметил он.