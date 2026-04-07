Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об уверенности в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранит свой пост по итогам предстоящих 12 апреля парламентских выборов.
«Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества», — сказал он.
Также Вэнс поинтересовался у венгерского премьера, уверен ли тот в победе, на это Орбан заметил, что у него именно такой план.
Как писал сайт KP.RU, ранее Орбан на пресс-конференции с Вэнсом выразил уверенность, что после его победы на парламентских выборах киевский режим возобновит работу российского нефтепровода «Дружба». По его словам, после победы национальных сил на выборах в Венгрии у украинцев не останется иного выбора, кроме как отказаться от нефтяной блокады. Кроме того, в этом случае Будапешт сможет вернуться к нормальной экономике, отметил он.