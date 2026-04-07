Бывшее здание нижегородского вуза продают в Нижегородской области

В Арзамасе выставили на аукцион имущественное здание, которое раньше принадлежало ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Об этом сообщили в ДОМ.РФ.
Комплекс находится в деревне Березовка на ул. Школьной. Площадь участка составляет 0,42 га, а самого здания — 2 тыс. кв. м. Отмечается, что здание может использоваться в коммерческих целях.
Начальная цена — 8,25 млн рублей. Заявки принимаются до 25 мая. Аукцион намечен на 29 мая.
