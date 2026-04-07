Белый дом резко ответил на обвинения в планах ударить ядерным оружием по Ирану

— Буквально ничто из того, что здесь сказал вице-президент (США Джей Ди Вэнс — прим. «ВМ»), не «подразумевает» этого, вы совершенные клоуны, — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «целую цивилизацию», имея в виду Иран. Глава государства рассказал, что сегодня ночью произойдет «нечто революционное и прекрасное», пожелав удачи народу исламской республики.
Уже в 3:00 среды, 8 апреля, истекает объявленный президентом США крайний срок для достижения сделки Тегерана и Вашингтона.
Кроме того, 7 апреля американский президент обещал устроить в Иране «день электростанций» и «день мостов». Он подчеркнул, что Тегеран ожидает «настоящий ад», если правительство не откроет Ормузский пролив.
После этого председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что действия США на Ближнем Востоке «сожгут дотла» весь регион, они обернутся «настоящим адом» для каждой семьи.