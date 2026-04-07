В Перми подвели итоги городской ярмарки вакансий

Ярмарка вакансий, организованная в ходе реализации нацпроекта «Кадры», состоялась в ТРЦ «iMall Эспланада», сообщили в Министерстве труда и социального развития Пермского края.
Соискатели смогли пройти экспресс-собеседования с представителями работодателей. Часть кандидатов получила приглашения на дальнейшие встречи с руководителями организаций.
Всего на ярмарке было представлено свыше 1300 вакансий от ведущих предприятий региона, таких, как Главное управление ФССП по Пермскому краю, «ТП Инжиниринг», «Пермский пороховой завод», «Агросила Птицефабрика Пермская», «ОДК-СТАР» и другие.
Карьерные консультанты определяли уровень квалификации, давали рекомендации по выбору востребованных направлений, оценивали перспективы карьерного роста, информировали о возможностях бесплатного профессионального обучения и правилах составления конкурентоспособного резюме.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.