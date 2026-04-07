В Ивановской области появятся еще четыре «Добро. Центра»

Еще четыре организации Ивановской области получат официальный статус центров добровольчества «Добро. Центр», сообщили в региональном правительстве. Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Статус получат первичная профсоюзная организация студентов Ивановского «политеха», Межпоселенческое социально-культурное объединение Тейковского района, Заволжский центр социального обслуживания и Верхнеландеховский центр внешкольной работы с детьми и молодежью. Новый статус — результат прохождения образовательной программы, защиты проектов и конкурсного отбора в рамках программы «Акселерация 5.0».
Цель работы «Добро. Центров» — поддержка волонтерских проектов жителей и НКО, помощь в привлечении партнеров, оформлении заявок на гранты и господдержку, организация образовательных и патриотических мероприятий. После открытия новых площадок в области будет 23 «Добро. Центра».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.