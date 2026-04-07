Паводок в Пермском крае испортил качество воды в Чусовой и Сылве

Ухудшения произошли из-за традиционного подъема уровня воды в реках.

Источник: Комсомольская правда

В результате весеннего половодья в Прикамье ухудшилось качество воды в реках Чусовая и Сылва, сообщает ООО «Новогор-Прикамье». В этот период традиционно растет мутность и цветность воды, а также повышается уровень микробиологического загрязнения.

Как рассказали в компании, Чусовской водозабор и фильтровальная станция в Новых Лядах переведены на усиленный режим из-за паводка. Специалисты дежурят круглосуточно, чтобы вода в домах соответствовала санитарным нормам.

Благодаря современному оборудованию питьевая вода в Перми остается безопасной. В частности, внедрены новые технологии обработки воды, обновлены фильтры и осветлители, а также построены дополнительные резервуары. По словам главного технолога «Новогор Прикамье» Ирины Батуриной, качество воды проверяют каждый час. Очищенная вода полностью соответствует нормам, независимо от ситуации в реке.