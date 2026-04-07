В Клину создадут исторический маршрут «Государева дорога»

Проект «Государева дорога: прогулка по историческому маршруту» в ближайшие два года планируют реализовать в городском округе Клин Московской области, сообщил глава муниципалитета Василий Власов. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Проект стал победителем Всероссийского конкурса 2025 года. Будет благоустроена улица Ленина (бывшая Купеческая) с сохранением исторического облика и добавлением современного комфорта. Улица Ленина и прилегающие пространства — части «Государевой дороги», которая некогда соединяла Москву и Санкт-Петербург. Благодаря реализации проекта она станет музеем под открытым небом.
В элементах благоустройства будет отражено музыкальное наследие города и традиции производства елочных игрушек. На улице появятся тематические скульптуры, светильники и информационные стенды, вдохновленные образами балета «Щелкунчик» и старинного купечества.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.