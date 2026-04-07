Вице-губернатор Кубани Коробка освобожден от должности по решению суда

Напомним, вице-губернатора Коробку арестовали за мошенничество. Он предложил застройщику перевести 15 млн рублей на счет подконтрольной ему фирмы за оформление земли промышленной зоны под жилую застройку, но не выполнил обязательств. В его поместье провели обыски и изъяли 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными.