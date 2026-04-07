Вице-губернатор Кубани Коробка освобожден от должности по решению суда

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка лишен должности в результате утраты доверия.

Источник: Комсомольская правда

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка уволен за утрату доверия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова корреспондента, который находится в зале суда.

«Освободить Коробку А. Н. от занимаемой должности в связи с утратой доверия», — огласила решение судья.

Отмечалось, что Генпрокуратура требует уволить вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку из-за утраты доверия. Ведомство потребовало отставки трех депутатов Совета Динского района. В этом решении суда о судьбе еще трех чиновников ничего не говорится.

Напомним, вице-губернатора Коробку арестовали за мошенничество. Он предложил застройщику перевести 15 млн рублей на счет подконтрольной ему фирмы за оформление земли промышленной зоны под жилую застройку, но не выполнил обязательств. В его поместье провели обыски и изъяли 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными.