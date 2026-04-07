Режиссера Олега Шухера кремировали и похоронят на Ваганьковском кладбище

Тело режиссера и художественного руководителя центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олега Шухера было кремировано. Урна с его прахом будет захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения покойного в интервью.
О смерти режиссера стало известно еще 28 марта. За день до этого СМИ сообщили, что режиссера госпитализировали в состоянии клинической смерти из ВГИКа. Причиной вызова скорой помощи стало затрудненное дыхание. Журналисты уточнили, что у режиссера произошла остановка сердца.
Олег Шухер родился 31 марта 1954 года, он учился у советского режиссера Марлена Хуциева. Шухер работал режиссером-постановщиком и сценаристом на киностудиях «Мосфильм» и «Чистые пруды» Фонда Ролана Быкова, сотрудничал с телекомпанией ТВЦ и телеканалами «Россия», «Культура» и другими. Он известен по работе над такими фильмами, как «Везучая», «Старые молодые люди» и «Сюжеты двадцатого века».