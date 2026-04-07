Режиссера Олега Шухера кремировали и похоронят на Ваганьковском кладбище

Тело режиссера и художественного руководителя центра творческой и методической работы Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Олега Шухера было кремировано. Урна с его прахом будет захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения покойного в интервью.