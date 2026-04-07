Оплачиваются ли праздничные дни, выпавшие на отпуск: юрист дала ответ

Адвокат Мария Ярмуш рассказала, что происходит с отпускными, если на период отдыха попадают официальные праздники. По её словам, такие дни не оплачиваются, но влияют на продолжительность отпуска. Этим она поделилась с RT.
Ярмуш отметила, что статья 120 Трудового кодекса РФ прямо регулирует эту ситуацию. Она объяснила, что работодатель обязан оплатить только дни самого отпуска. При этом праздничные дни не считаются отпускными, поэтому за них деньги не начисляют.
Юрист добавила, что праздничные дни не оплачиваются, но автоматически продлевают отпуск. Например, если в отпуске оказались два праздника, сотрудник выйдет на работу на два дня позже запланированного срока.
Директор департамента по работе с персоналом Маргарита Богданова-Шемраева предупредила, что летом отпуск могут и не дать. Работодатель вправе отказать, если отдых не предусмотрен утверждённым графиком или если отсутствие человека сильно нарушит работу компании.
Специалист подчеркнула, что особенно это касается периодов пиковой нагрузки. Например, когда летом много заказов или сезонной работы, руководство может распределить отпуска так, чтобы бизнес не пострадал. Её слова приводят «Известия».
Также депутат Ярослав Нилов поделился советом, как получить больше отпускных. Он рекомендовал выбирать для отпуска месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. По словам парламентария, отпускные считают из средней стоимости одного рабочего дня. Поэтому чем больше рабочих дней «попадает» под отпуск, тем выше будет сумма выплаты, пишет Life.ru.