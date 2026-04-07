Небензя: РФ прикладывает усилия для достижения мира в зоне Персидского залива

Россия продолжает предпринимать усилия, направленные на достижение мира в зоне Персидского залива. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне. Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в регионе.
По словам Небензи, игнорирование первопричины возникновения кризиса на Ближнем Востоке невозможно и недопустимо.
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в регионе. Официальный представитель Кремля заявил, что Москва готова помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке в меру своих возможностей.