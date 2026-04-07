Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: РФ прикладывает усилия для достижения мира в зоне Персидского залива

Небензя назвал недопустимым игнорирование первопричин конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Россия продолжает предпринимать усилия, направленные на достижение мира в зоне Персидского залива. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Россия предпринимала и продолжает предпринимать усилия, в том числе на высшем уровне. Стремимся к скорейшему установлению мира в Персидском заливе и на Ближнем Востоке», — подчеркнул дипломат в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в регионе.

По словам Небензи, игнорирование первопричины возникновения кризиса на Ближнем Востоке невозможно и недопустимо.

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в регионе. Официальный представитель Кремля заявил, что Москва готова помочь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке в меру своих возможностей.

