Нижегородца отправили в спецбольницу после нападения на бывшую сноху

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Источник: Живем в Нижнем

65-летнего мужчину поместили в специализированную больницу после того, как он напал на бывшую сноху с ножом в Нижнем Новгороде. Пенсионер стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии СК, преступление произошло в марте на улице Академика Баха. Мужчина ударил экс-супругу своего сына ножом в спину и в область головы. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Отмечается, что между пенсионером и его бывшей невесткой ранее произошел конфликт.

Мужчину поместили в стационарное отделение специализированной больницы — в отношении него проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи также устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее мы сообщали, что нижегородский «живодер в шинели» остается под присмотром врачей.