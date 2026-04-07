Суд избрал запрет действий обвиняемой в превышении полномочий замглавы Анапы

Суд запретил определённые действия заместителю главы Анапы Наталье Рябоконь по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
«Рассмотрев материалы, суд оставил ходатайство следствия без удовлетворения. Обвиняемой на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий», — отмечается в сообщении от судебного органа.
Рябоконь требовала от руководителей 85 муниципальных школ заключать договоры на охрану с одной компанией. Это привело к ущербу для бюджета более 64,8 млн рублей. Также суд запретил определённые действия фигурантке дела. Отмечается, что чиновнице запрещено выходить из дома в промежутке времени с 22:00 до 6:00, использовать интернет и общаться с другими участниками уголовного дела.
