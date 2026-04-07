ГП требует изъять в доход государства имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

Генпрокуратура (ГП) РФ предъявила иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова на 6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.
Как отметили в генпрокуратуре, было установлено, что Семенов вместе с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.
По данным ведомства, на неподтвержденные доходы они строили загородные дома, покупали квартиры и другую недвижимость в России и Франции, премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия.
