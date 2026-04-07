ГП требует изъять в доход государства имущество экс-замглавы Минтранса Семенова

На неподтвержденные доходы Семенов приобретал предметы роскоши.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура (ГП) РФ предъявила иск об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта Алексея Семенова на 6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили в генпрокуратуре, было установлено, что Семенов вместе с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.

По данным ведомства, на неподтвержденные доходы они строили загородные дома, покупали квартиры и другую недвижимость в России и Франции, премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка может лишиться собственности на 10 млрд рублей. Это почти 2 тыс га земли, здания площадью 130 кв.м., 12 компаний и права на аренду 12,5 га сельскохозяйственных участков.