Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, пишет WP

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщает президенту США Дональду Трампу ложную информацию о ходе боевых действий в Иране и превосходстве американских военных, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — заявил изданию один из чиновников администрации США.

В качестве иллюстрации издание приводит операцию по спасению американских пилотов, которая показала, что Тегеран по-прежнему способен угрожать военнослужащим США и поставили под сомнение статистику, которую Хегсет продвигал в последние недели, хвастаясь полным контролем над иранским небом.

«Эта хаотичная, но успешная спасательная операция стала самым явным свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о превосходстве в воздухе сопровождаются серьезными оговорками, и усилила опасения внутри администрации Трампа, что его заявления о войне чрезмерно оптимистичны и рискуют ввести в заблуждение как общественность, так и президента», — добавляет издание.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

