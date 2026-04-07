Хегсет лжет Трампу о превосходстве США в Иране, пишет WP

«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — заявил изданию один из чиновников администрации США.
В качестве иллюстрации издание приводит операцию по спасению американских пилотов, которая показала, что Тегеран по-прежнему способен угрожать военнослужащим США и поставили под сомнение статистику, которую Хегсет продвигал в последние недели, хвастаясь полным контролем над иранским небом.
«Эта хаотичная, но успешная спасательная операция стала самым явным свидетельством того, что неоднократные заявления Хегсета о превосходстве в воздухе сопровождаются серьезными оговорками, и усилила опасения внутри администрации Трампа, что его заявления о войне чрезмерно оптимистичны и рискуют ввести в заблуждение как общественность, так и президента», — добавляет издание.