65-летний нижегородец обвиняется в покушении на убийство бывшей снохи

В Нижнем Новгороде расследуют уголовное дело о покушении на убийство. Его фигурантом стал 65-летний местный житель, который напал на свою бывшую сноху. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Все случилось в марте 2026 года на улице Академика Баха. По информации следователей, на почве давнего конфликта мужчина нанес девушке несколько ножевых ранений — в голову и спину. 25-летнюю пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где медики оказали ей всю необходимую помощь.
Подозреваемого поместили в специализированную клинику, где ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи продолжают разбираться в произошедшем: выясняют мотивы и обстоятельства, которые привели к нападению.