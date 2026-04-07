Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

65-летний нижегородец обвиняется в покушении на убийство бывшей снохи

Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в голову и спину.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде расследуют уголовное дело о покушении на убийство. Его фигурантом стал 65-летний местный житель, который напал на свою бывшую сноху. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Все случилось в марте 2026 года на улице Академика Баха. По информации следователей, на почве давнего конфликта мужчина нанес девушке несколько ножевых ранений — в голову и спину. 25-летнюю пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу, где медики оказали ей всю необходимую помощь.

Подозреваемого поместили в специализированную клинику, где ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Следователи продолжают разбираться в произошедшем: выясняют мотивы и обстоятельства, которые привели к нападению.