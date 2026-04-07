Мошенники активизируются в преддверии Дня Победы: какие схемы используют чаще всего

В преддверии Дня Победы мошенники снова активизировались и используют праздник для обмана россиян. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с RT.
Парламентарий отметил, что аналитика крупных банков показывает: схема «выплаты и подарки ко Дню Победы» стала регулярной у аферистов. Это не случайные случаи, а повторяющийся приём социальной инженерии.
В числе самых частых — звонки от якобы сотрудников соцзащиты, администрации или портала госуслуг. Злоумышленники обещают дополнительные выплаты ветеранам и под этим предлогом просят персональные данные и коды подтверждения. Это классический фишинг, но с праздничной тематикой.
Не менее опасны сообщения в мессенджерах и рассылки. Аферисты присылают поздравительные открытки, уведомления о подарках ветеранам или просьбы помочь с благотворительностью. Также появляются ложные приглашения на парад или вручение наград. Жертву просят «подтвердить участие» и ввести личную информацию.
360.ru пишет, что мошенники всегда пытаются украсть деньги со счетов жертвы. Аферисты получают доступ не напрямую к вкладам, а через каналы управления финансами: мобильный банк, интернет-банк и прочие инструменты с деньгами граждан.
При этом россиян предупредили об актуальном способе заражения устройств. Вместо прямой отправки вредоносных файлов мошенники всё чаще используют ссылки, ведущие на всплывающие окна. Таким образом она могут получить доступ ко всей информации человека, который перейдет по ней под различными предлогами. Об этом сообщает «Царьград».