Журналисты вручат Талалаеву «Серебряную лань»

Наставника «Балтики» признан лучшим тренером 2025 года.

Источник: Клопс.ru

Спортивные журналисты назвали наставника калининградской «Балтики» Андрея Талалаева лучшим тренером 2025 года. Специалист удостоен престижной премии «Серебряная лань».

Лучших спортсменов, команды и тренера определяют по итогам голосования среди 300 спортивных журналистов России. Пока организаторы лишь объявили лауреатов. О порядке и месте проведения торжественной церемонии объявят дополнительно.

Наряду с главным тренером балтийцев награду получат: хоккеист Александр Овечкин, фехтовальщица Яна Егорян, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова. Лучшей командой эксперты назвали футбольный клуб «Краснодар».

Калининградская «Балтика» сыграла вничью 2:2 с махачкалинским «Динамо» и упустила шанс подняться на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.