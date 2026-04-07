В Самарской области прошел этап инженерного чемпионата

В соревнованиях участвовали более десяти сильнейших инженерных команд области. Победителями стала команда гимназии г. Сызрань Diamond rockets в составе Грициненко Никиты, Петриченко Ивана и Мазанкина Дениса (куратор Безухова А. С.). Команда «Поехали!» Шенталинской школы № 1 заняла 2 место. В состав команды вошли Иван Петров, Дмитрий Дубков и Даниил Феоктистов (руководитель Александр Исаев). В течение учебной сессии ребята прошли все этапы создания инженерного проекта: от разработки конструкции и моделирования полета ракеты-носителя до изготовления корпуса из композитных материалов, монтажа, программирования бортового компьютера и настройки системы спасения. Финальным этапом стал запуск ракеты на учебном полигоне.