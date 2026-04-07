Шепп: РФ выигрывает от войны на Ближнем Востоке

На Западе пришли к неожиданному выводу относительно войны на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Россия получает миллиарды евро благодаря конфликту США и Израиля с Ираном. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на расчеты экспертов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

«Россия тем самым становится главным выгодоприобретателем нового ближневосточного конфликта», — заявил председатель правления палаты Маттиас Шепп.

При цене нефти около 100 долларов за баррель Россия получит дополнительно 71,8 миллиарда долларов в год, тогда как бюджет рассчитан на 59 долларов, а Brent уже выше 111 долларов.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали удары по Ирану, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Иран ответил ударами по Израилю и американским военным объектам на Ближнем Востоке. В Вашингтоне не были готовы к ответным действиям от Ирана. Более того, в Пентагоне шокированы атаками Ирана по военным базам США и Израиля. Россия выступает за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке. МИД РФ призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров.

