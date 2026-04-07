Небензя объяснил, почему РФ не могла принять проект резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу

Росси не могла поддержать предложенный Бахрейном проект резолюции Совет Безопасности (СБ) ООН, которая бы создала опасный прецедент для международного права. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что документ Бахрейна предоставлял карт-бланш на агрессивные действия против Ирана. При этом принятие предложенной резолюции СБ ООН по Ормузском проливу поставило бы под удар любые перспективы переговорного процесса.
Как писал сайт KP.RU, СБ ООН не принял проект резолюции по Ормузскому проливу из-за вето России и Китая. За предложенный Бахрейном документ проголосовали 11 стран. Две воздержались. Вето Москвы и Пекина как постоянных членов СБ не позволило принять данный проект, который призывал сдерживать попытки блокирования международного судоходства через Ормузский пролив.