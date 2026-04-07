Бывший депутат Госдумы от Пермской области ушла из жизни

Политический деятель региона ушла из жизни в возрасте 77 лет.

Источник: Комсомольская правда

На 78 м году жизни в одной из больниц Перми скончалась Валентина Савостьянова, ранее занимавшая должность депутата Госдумы от Пермской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к семье покойной.

Валентина Савостьянова, в прошлом начальник главного управления пенсионного обеспечения администрации Пермской области, имела значительный опыт депутатской работы.

Она также избиралась в Кировский районный и Пермский городской Советы народных депутатов. С 1999 по 2007 год представляла Пермскую область в Государственной Думе третьего и четвертого созывов. За заслуги она отмечена орденами «Знак Почета», «Дружбы», медалью «Ветеран труда» и Почетной грамотой Государственной Думы.