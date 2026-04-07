Суд обратил имущество замгубернатора Кубани Андрея Коробки в доход государства

Ленинский районный суд Краснодара обратил имущество замгубернатора Кубани Андрея Коробки в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. Согласно заявлению суда, коррупционные активы чиновника и причастных к делу лиц были оценены в 10 миллиардов рублей.
Согласно материалам следствия, Коробка вел нелегальную деятельность совместно с другими представителями Законодательного собрания Краснодарского края. Помимо самого замгубернатора, ответчиками по делу выступают 20 физических и три юридических лица.
Ранее KP.RU сообщал, в Краснодаре суд изъял имущество в доход государства на сумму более 10 миллиардов рублей у депутата городской думы Виктора Тимофеева. Чиновник злоупотреблял своим служебным положением для личного обогащения при выполнении контрактов по муниципальным заказам.