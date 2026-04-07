На станции Тюрлема в Чувашии начался капремонт детского сада «Василек»

Капитальный ремонт детского сада «Василек» начался на станции Тюрлема в Чувашской Республике, сообщили в администрации Козловского муниципального округа. Работы соответствуют целям национального проекта «Семья».
Строители ведут демонтаж отопительной системы, внутренних конструкций и кровельного покрытия. После ремонта учреждение оснастят современными средствами обучения. Завершить работы планируется до 1 октября 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.