Ставропольский регоператор ТКО закупит новую технику с господдержкой

Они закупят 36 мусоровозов и 2 мультилифта в рамках сотрудничества с «Росагролизингом». Процедура закупки включает подачу заявки, согласование в ППК «РЭО», одобрение в «Росагролизинге», заключение договора и получение техники. Заявки будут направляться поэтапно в течение года. До конца декабря техника поступит на Ставрополье и включится в работу.