Ставропольский регоператор ТКО закупит новую технику с господдержкой

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, работающий на территории Кавказских Минеральных Вод и южных округов Ставропольского края, планирует закупить 38 единиц спецтехники, что соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.
Они закупят 36 мусоровозов и 2 мультилифта в рамках сотрудничества с «Росагролизингом». Процедура закупки включает подачу заявки, согласование в ППК «РЭО», одобрение в «Росагролизинге», заключение договора и получение техники. Заявки будут направляться поэтапно в течение года. До конца декабря техника поступит на Ставрополье и включится в работу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.