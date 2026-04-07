Спасатель стал почетным донором России, сдавая кровь в Волгограде 17 лет

Звания «Почетный донор России» удостоился сотрудник ЦУКС главка МЧС по Волгоградской области.
Специалист оперативно-дежурной смены Александр Тимофеев впервые сдал кровь еще 17 лет назад. С тех пор компоненты самой важной жидкости человеческого организма он сдавал 42 раза, посещая региональную станцию переливания крови по 3−4 раза в год.
«Помогать людям можно по-разному. Донорство — это мой вклад в общее дело. Кровь нужна всегда, и я рад, что могу быть полезен. Главное — помнить: добрые дела под силу каждому из нас», — делится Александр.
Но и на этом спасатель решил не останавливаться в своем деле — он решил спасти еще не одну жизнь и вступил в ряды потенциальных доноров костного мозга и зарегистрирован в соответствующем Федеральном регистре.
Ранее, по данным медиков, в Волгоградской области начали фиксировать постепенный рост доноров, сдающих цельную кровь или ее компоненты.