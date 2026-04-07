В Тайшетском районе Приангарья 177 дошкольников сдали нормативы ГТО

Фестиваль ГТО среди воспитанников детских садов завершился в Тайшетском районе Иркутской области, сообщили в региональном министерстве спорта. Мероприятие прошло в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
Участие в нем приняли 177 детей в возрасте шести лет из девяти дошкольных учреждений района, включая детские сады Тайшета, Бирюсинска и поселка Юрты. Маленькие спортсмены демонстрировали ловкость, силу и выносливость, выполняя нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
По итогам фестиваля победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами. Каждый участник получит сертификат о выполнении нормативов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.