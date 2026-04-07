В Литве обнаружили и эксгумировали останки 26 советских солдат

Раскопки проводились рядом с кафедральным собором Святых апостолов Петра и Павла. Археолог Рокас Краняускас сообщил, что в земле по-прежнему остаётся примерно половина останков, которые планируется эксгумировать на следующей неделе. В ходе работ специалисты обнаружили захоронение, относящееся к периоду Второй мировой войны.
После завершения всех процедур останки планируется перезахоронить на кладбище в Гинукай, где уже находится мемориальное захоронение советских солдат. Работы проводятся в рамках археологических исследований и последующего перезахоронения обнаруженных останков.
Ранее сообщалось, что в ходе расследования уголовного дела о геноциде времён Великой Отечественной войны в Белоруссии выявлены новые данные о масштабах нацистских преступлений. Также в рамках расследования установлен 101 ранее не учтённый лагерь смерти, созданный немецко-фашистскими захватчиками на территории республики.
