Россиянам назвали критерии оценок за поведение в школах: вот из чего будут складываться баллы

Министерство просвещения раскрыло россиянам критерии оценок за поведения в школах. Отмечается, что дисциплина — это лишь один из пунктов, из которых будут складываться баллы, влияющие на отметку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что при выставлении оценки будут учитываться: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность. К последнему пункту относятся «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты Движения Первых.
Ранее KP.RU сообщил, что оценка за поведение будет введена с 2027 года. Она будет трехбалльной, а не пятибалльной, как это принято по другим предметам. Трехуровневая система признана наиболее успешной из-за гибкости, прозрачности и профилактического потенциала.