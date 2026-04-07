Россиянам назвали критерии оценок за поведение в школах: вот из чего будут складываться баллы

Минпросвещения назвало дисциплину одним из критериев оценки за поведение.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения раскрыло россиянам критерии оценок за поведения в школах. Отмечается, что дисциплина — это лишь один из пунктов, из которых будут складываться баллы, влияющие на отметку. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что при выставлении оценки будут учитываться: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества, учебная активность. К последнему пункту относятся «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и проекты Движения Первых.

Ранее KP.RU сообщил, что оценка за поведение будет введена с 2027 года. Она будет трехбалльной, а не пятибалльной, как это принято по другим предметам. Трехуровневая система признана наиболее успешной из-за гибкости, прозрачности и профилактического потенциала.