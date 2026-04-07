«Подружка вытащила меня из окна»: Симоньян рассказала о своем психическом состоянии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе шоу «Секрет на миллион» рассказала о своем психологическом состоянии после смерти ее супруга Тиграна Кеосаяна, борьбы с онкологией и проблем со здоровьем у одного из ее детей.
Журналистка отметила, что на фоне всех этих проблем она дошла до крайности.
— Моя подружка вытащила меня из окна в прямом смысле слова, — сказала Симоньян.
Ранее журналистка рассказала, что у ее Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года после длительного пребывания в коме, но при этом она считает, что он ушел раньше.
В марте телеведущая рассказала, что один из ее детей неизлечимо болен. Она призналась, что именно эта новость помогла ей собраться и выйти из сложного состояния. Симоньян добавила, что вскоре после этого у нее самой обнаружили онкологическое заболевание.
7 сентября прошлого года журналистка сообщила о тяжелом заболевании, которое у нее диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующий день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза. Симоньян 22 сентября также рассказала о том, что проходит лечение от рака.